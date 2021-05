Tf1 : Prise de participation de Newen dans Kubik Films

(CercleFinance.com) - TF1 annonce que sa filiale Newen prend une participation minoritaire dans la société Kubik Films fondée en 2016 par les frères Sánchez-Cabezudo, réalisateurs du long-métrage 'La nuit des tournesols' et de la série espagnole 'Crematorio'.



'La première production de Kubik Films était 'La Zona' pour Movistar+ qui a notamment été diffusée sur Starz, Canal+ France, ZDF Allemagne, Amazon Prime Video Italie, ainsi que dans plusieurs autres pays européens et en Amérique latine sur HBO.



L'entrée au capital de Kubik Films s'accompagne d'un accord exclusif de distribution dont la gestion est confiée à Newen Connect. Kubik Films développe actuellement plusieurs projets de séries pour différentes plateformes.



