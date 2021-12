Tf1 : Création d'une société de production de documentaires

(CercleFinance.com) - TF1 a annoncé aujourd'hui que sa filiale Newen Studios, spécialiste européen de la croissance production et de la distribution audiovisuelle, allait lancer une société de production de documentaires internationaux, Real Lava, aux côtés de la productrice danoise Sigrid Dyekjaer.



Basée au Danemark, Real Lava produira des séries et des films documentaires destinés à un large public international.



Nommée aux Oscars et lauréate d'un Emmy et d'un Peabody, Sigrid Dyekjaer est une professionnelle reconnue de la production audiovisuelle, avec plus de 30 longs métrages documentaires réalisés au cours des 23 dernières années.





