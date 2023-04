Tf1 : Pénalisés par des tensions sur certains annonceurs, les résultats de TF1 se dégradent

(BFM Bourse) - Le groupe audiovisuel a vu son chiffre d'affaires baisser de 14,5% au premier trimestre tandis que son résultat opérationnel courant a chuté de 35%.

Le début d'année 2023 n'est guère propice aux groupes dépendant de la publicité, avec un climat social et économique en berne. Les résultats de M6 l'avaient déjà démontré, lundi, avec un repli du chiffre d'affaires publicitaire de 2% sur les trois premiers mois de 2023.

Ce vendredi, les comptes de TF1 ont fait écho à ce démarrage d'exercice difficile pour les chaînes de télévision. Le groupe audiovisuel a vu son chiffre d'affaires publicitaire reculer de 9,7% sur un an au premier trimestre, et de 6,9% hors effet de périmètre, TF1 ayant vendu Unify Publishers (Aufeminin.com, Doctissimo, Marmiton…) à Reworld fin 2022.

L'ensemble des revenus de TF1 plongent de 14,5% en données publiées, à 480 millions d'euros, et de 11%, hors effet de périmètre.

Bonne croissance de MYTF1

Le groupe de médias dirigé par Rodolphe Belmer, arrivé fin 2022 aux manettes de TF1, a évoqué "des incertitudes macroéconomiques inhabituelles" pour expliquer ces résultats. Il a également cité des "tensions sectorielles" spécifiques, dans la banque, la distribution, l'alimentaire, qui ont pesé sur les investissements des annonceurs.

Du côté des points positifs, TF1 souligne la progression des revenus tirés de MYTF1, sa plateforme de streaming dans laquelle il place de grands espoirs. Sur le trimestre, la croissance s'est établie à 17,3%. Mais le chiffre d'affaires généré par cette activité (20,2 millions d'euros, soit 4% du total) demeure encore modeste à l'échelle du groupe.

Sur les autres lignes du compte de résultat, le résultat opérationnel courant des activités a baissé de 35% à 39,9 millions, la marge correspondante passant de 10,9% à 8,3% sur la période. Le bénéfice net a baissé de 17,6% à 28 millions d'euros.

Le coût des programmes réduit

Ces comptes dégradés sont fortement sanctionnés par le marché, le titre TF1 chutant de 7,5% vers 10h à la Bourse de Paris, soit l'une des plus fortes baisses du SBF 120.

"La chute me paraît exagérée. Mais il semble que le marché réagit surtout aux indications de la société qui a expliqué, lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats, que le début du mois d'avril n'était pas excellent, sans que ce soit pour autant alarmiste", explique un analyste. "Le marché est actuellement très nerveux sur les valeurs cycliques comme les médias, la moindre information négative est sanctionnée", poursuit-il.

Cité par l'AFP, le bureau d'études Oddo BHF confirme: "le groupe a tenu sa conférence téléphonique […] durant laquelle il a indiqué que, sur le deuxième trimestre, le mois d'avril était plutôt mou".

Pour faire face à cette conjoncture dégradée, TF1 a serré la vis. Le groupe a ainsi compressé les coûts de ses programmes, qui ont été réduits de près de 9% au premier trimestre sur un an.

