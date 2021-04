Tf1 : Chiffre d'affaires de 296,6 ME au 1er trimestre 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe M6 affiche un chiffre d'affaires consolidé stable à 296,6 ME au 1er trimestre de l'exercice 2021, hors effets périmètre liés aux déconsolidations de Home Shopping Service (-16,6 ME) et iGraal (-8,8 ME). Le chiffre d'affaires consolidé est en repli de 7,7%.



Les recettes publicitaires plurimedia progressent de +1,6% (soit +3,8 ME). Les revenus non-publicitaires sont en repli de -3,1 ME, pénalisés essentiellement par la baisse des revenus de l'activité cinéma, liée à la fermeture des salles.



Le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé ressort à 64,3 ME, contre 45,6 ME au 1er trimestre 2020 et 64,2 ME au 1er trimestre 2019. Le groupe enregistre un niveau record de marge opérationnelle (21,7% contre 14,2% en 2020 et 18,6% en 2019 - plus haut niveau depuis 16 ans).



