Tesla inc. : Piper Sandler fixe son objectif à 1200 dollars

(CercleFinance.com) - Dans une note de recherche publiée hier, les analystes de Piper Sandler ont fixé un nouvel objectif ambitieux de 1200 dollars pour l'action, contre 515 dollars précédemment. Piper Sandler a une recommandation 'surpondérer' sur les actions.



Dans un rapport de plus de 100 pages intitulé 'The Definitive Guide to Investing in Tesla', l'analyste a déclaré qu'il faudra peut-être des 'décennies' avant que le constructeur de voitures électriques ne soit à court de nouvelles opportunités à saisir.



'Tesla vise des marchés de plusieurs billions de dollars', a déclaré Piper Sandler, ajoutant qu''il y aura toujours de nouveaux leviers de croissance'.



L'analyste a toutefois souligné que son modèle n'inclut pas l'entrée éventuelle de Tesla sur les marchés du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (HVAC), ou de l'assurance automobile, qui représentent tous deux des centaines de milliards de dollars de revenus.



Piper Sandler a également souligné que ses prévisions de production de pointe de véhicules, à 9 millions d'unités par an, sont également sensiblement inférieures aux propres ambitions de Tesla.



