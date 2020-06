Tesla inc. : Le titre monte, Jefferies double presque son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tesla prend près de 3% jeudi à la Bourse de New York à la suite d'un relèvement d'objectif de cours de Jefferies, selon lequel le constructeur de voitures électriques pourrait être l'un des grands bénéficiaires de la crise du Covid-19.



Le broker américain estime en effet que la crise du coronavirus devrait avoir pour effet d'accélérer la transition vers les véhicules électriques et les énergies renouvelables, autant chez les particuliers que de la part des pouvoirs publics.



A court terme, les primes à la conversion proposées en Europe afin d'inciter les automobilistes à passer à l'électrique conjuguées à la baisse des prix du Model 3 devraient soutenir les volumes de Tesla et lui permettre de mieux résister que ses pairs, ajoute Jefferies.



Le courtier s'attend par ailleurs à ce que le groupe californien creuse l'écart par rapport aux autres constructeurs grâce au lancement du model Y et du Cybertruck, mais aussi grâce à son avance dans les logiciels et les batteries.



Autant d'éléments qui le conduisent à presque doubler son objectif de cours sur la valeur, qu'il fait passer de 650 à 1200 dollars tout en maintenant son conseil d'achat sur le titre.



Le titre Tesla prend actuellement 2,7%.



