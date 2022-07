Tesla inc. : Jefferies réitère son avis après les ventes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste indique que les livraisons du 2ème trimestre se sont élevées à 254 695 unités, soit une hausse de 26% par rapport à l'année précédente, 18% de moins que le 1er trimestre et un peu moins que le consensus de 257 000

unités.



Suite à cette annonce, Jefferies confirme son conseil à l'achat et son objectif de 1050 $.



' Avec 16 162 unités, les livraisons de S/X ont continué à s'améliorer séquentiellement à +9%, tandis que les modèles 3/Y ont augmenté de 20% à 238 553 unités (-19% par rapport au T1) ' précise Jefferies.



' Notre prévision préliminaire pour le T2 est de 16 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 26 % de marge brute automobile (-400 points de base par rapport au T1) en raison d'une plus faible absorption des coûts (D&A) et d'un mix de production plus élevé à Shanghai.



