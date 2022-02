Tesla inc. : Des gains déjà conséquents sur le bitcoin

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tesla a réalisé pour l'instant un gain de près d'un demi-milliard de dollars sur son investissement d'environ 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin, annoncé en début d'année dernière.



Au 31 décembre 2021, la juste valeur de marché de son investissement dans la cryptomonnaie s'établissait à 1,99 milliard de dollars, ce qui correspond à un retour sur investissement de 33% en moins d'un an.



Dans son rapport annuel 2021 transmis aujourd'hui aux autorités de marché, Tesla dit toujours croire au 'potentiel de long terme des actifs numériques, à la fois en tant qu'investissement et en tant qu'alternative au cash'.



Le prix du bitcoin s'inscrivait en hausse de plus de 4% à 43.202,8 dollars ce lundi après son record de 68.789,6 dollars établi à l'automne dernier.



Le rapport annuel de Tesla révèle par ailleurs que la SEC, le gendarme boursier américain, a assigné le groupe à comparaître en novembre dernier en vue d'obtenir des informations quant aux modalités de sa gouvernance.



L'action Tesla était en légère hausse (+0,5%) lundi matin à la Bourse de New York.



