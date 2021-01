Tesla inc. : BofA porte son objectif à 900 dollars

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BofA relève son objectif de cours sur Tesla alors que le constructeur de voitures électriques a annoncé des chiffres de livraisons 'solides' au quatrième trimestre et un nouvel accord pour la vente d'actions de cinq milliards de dollars.



'Cela corrobore notre point de vue selon lequel Tesla utilisera ses actions pour lever des capitaux à faible coût afin de financer une croissance accélérée', a indiqué l'analyste dans sa note de recherche.



BofA a indiqué que Tesla prévoit d'utiliser ses actions pour lever des capitaux par le biais d'offres d'actions à faible coût afin d'accélérer ses plans de développement ambitieux, d'augmenter considérablement ses revenus et de consolider son statut dominant de fabricant de voitures électriques.



'Il est important de reconnaître que plus la spirale ascendante des actions de Tesla s'accélère, moins les capitaux sont chers pour financer la croissance, qui est ensuite répercutée auprès des investisseurs avec un prix de l'action plus élevé', a ajouté l'analyste.



BofA maintient une notation 'neutre' sur l'action.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.