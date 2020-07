Tesla inc. : Déjouant les critiques, Tesla devient le plus gros constructeur automobile en Bourse devant Toyota

(BFM Bourse) - Cette fois c'est fait : la capitalisation boursière de Tesla a dépassé celle de Toyota (convertie en dollars), grâce à une nouvelle accélération du cours mercredi en début de séance à Wall Street.

Les vendeurs à découvert tant méprisés par Elon Musk doivent faire la grimace. Au lendemain d'un bond de 6,98% mardi, le cours de Tesla bondissait mercredi de 4,91% supplémentaires à un nouveau pic de 1.132,82 dollars vers 11h15 à New York - indiquant une capitalisation de 206,39 milliards de dollars. Pour la première fois, le constructeur californien créé en 2003 éclipse son concurrent japonais Toyota, créé 70 années auparavant, pionnier de l'électrification avec sa Prius (hybride) commercialisée depuis 1997.

Le cours de Tesla a été multiplié désormais 66 fois depuis son introduction à 17 dollars par action le 29 juin 2010. Depuis le 1er janvier de cette année, sa performance dépasse 160%, alors que l'action Toyota a décliné de 14% pour cause de crise du coronavirus (ce qui reste honorable par rapport à la moyenne de son secteur).

À l'heure actuelle, Tesla se traite au-delà de la moyenne des objectifs des analystes (environ 740 dollars) suivant le titre, dont seulement un quart recommande l'achat. Toyota pour sa part à 6.656 yens est théoriquement décoté par rapport aux objectifs des analystes, environ 7.770 yens en moyenne.

Bientôt dans le S&P 500?

Malgré l'importance de sa capitalisation, l'action Tesla n'appartient pas au S&P 500, le principal indice de la Bourse américaine. Pour prétendre intégrer l'échantillon de cet indice, le plus suivi des gérants, le groupe doit en principe afficher plusieurs trimestres consécutifs bénéficiaires. Comme c'est le cas en France du conseil scientifique des indices, le comité chargé de constituer les indices S&P dispose d'une certaine latitude pour décider des inclusions et des sorties, mais en règle générale aucune entreprise n'intègre l'indice en affichant une perte lors du trimestre le plus récent.

Les opérateurs suivront donc avec une attention particulière les résultats de Tesla au deuxième trimestre, avec en avant-goût dans quelques jours le nombre de livraisons sur la période. Les projections des analystes sont extrêmement dispersées, étant donné les difficultés qui ont émaillé la période (fermeture de l'usine de Freemont, contestée par Elon Musk).

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

