Technipfmc : Intéressé par l'énergie marémotrice

(CercleFinance.com) - TechnipFMC annonce avoir signé un protocole d'accord avec Orbital Marine Power, pour coopérer dans l'énergie marémotrice de façon à commercialiser la technologie d'Orbital et à livrer un champ de taille commerciale exploitant l'énergie des marées.



'La turbine flottante unique d'Orbital, la plus puissante au monde à ce jour, peut exploiter les courants sous-marins générés par les marées, qui peuvent ensuite être convertis en électricité et exportés vers la côte', explique le groupe.



'En raison de sa prévisibilité, l'énergie marémotrice offre une forme fiable et cohérente d'énergie renouvelable, et a la capacité d'apporter une contribution rentable aux transitions énergétique dans le monde', poursuit-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel