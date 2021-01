Technipfmc : Émet 850M$ d'obligations seniors

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Afin de financer sa prochaine opération de scission, TechnipFMC annonce aujourd'hui le lancement d'une émission obligataire senior de 850 millions de dollars à échéance 2026 dans le cadre d'un placement privé.



Le produit de cette opération permettra de rembourser certaines dettes de TechnipFMC mais aussi de payer les frais liés au spin-off et de fournir un fonds de roulement.



Le spin-off verra la création de deux sociétés indépendantes, cotées en bourse: d'un côté TechnipFMC, une société entièrement intégrée fournissant des technologies et des services et de l'autre Technip Energies, spécialiste de l'ingénierie et de la technologie.



La scission devrait être achevée au premier trimestre 2021, sous réserve des conditions habituelles et des approbations réglementaires, fait savoir TechnipFMC.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.