Technipfmc : Dans les 'meilleures idées' de J.P. Morgan

(CercleFinance.com) - J.P. Morgan a réitéré vendredi sa recommandation 'surpondérer' sur l'action TechnipFMC, dont il fait l'une de ses meilleures idées d'investissement ('top ideas') pour 2021.



Le bureau d'études - qui affiche un objectif de cours de 13 dollars sur le titre - évoque un dossier disposant d'un levier de revalorisation suite à la scission de Technip Energies, effective depuis le mois dernier.



D'après J.P. Morgan, l'opération devrait permettre au groupe parapétrolier de se désendetter via la monétisation de ses parts dans sa filiale, en plus de la tendance à la 'normalisation' attendue au niveau de ses résultats sur la période 2021-2022.



Pour l'intermédiaire, cette dynamique laisse envisager une revalorisation du titre via la disparition de la décote affichée aujourd'hui par rapport au reste du secteur.



J.P. Morgan s'attend par ailleurs à ce que TechnipFMC mette l'accent, dans les mois qui viennent, sur sa technologie 'Deep Purple', une initiative 'verte' qui combine éolien, énergie houlomotrice et hydrogène.



