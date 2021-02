Technipfmc : Calendrier fixé pour la scission

(CercleFinance.com) - TechnipFMC annonce le calendrier et les détails de sa séparation annoncée précédemment en deux sociétés indépendantes, TechnipFMC, fournisseur de technologie et de services entièrement intégré, et Technip Energies, acteur majeur de l'ingénierie et de la technologie.



L'opération est structurée comme une scission d'une participation majoritaire dans le segment Technip Energies de TechnipFMC sous la forme d'un dividende en actions en vertu duquel les détenteurs d'actions TechnipFMC recevront des actions de Technip Energies.



Le dernier jour de négociation des actions TechnipFMC qui incluent le droit de recevoir des actions Technip Energies aura lieu le 12 février à New York et le 15 février à Paris. Les actions TechnipFMC commenceraient ensuite à se négocier sur une base autonome le 16 février.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur TECHNIPFMC en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok