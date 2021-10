Technipfmc : Alliance avec Talos Energy pour les projets CSC

(CercleFinance.com) - TechnipFMC annonce avoir conclu une alliance stratégique de long terme avec Talos Energy pour développer et fournir des solutions techniques et commerciales pour des projets de capture et de stockage de carbone (CSC) sur la côte américaine du Golfe du Mexique.



'L'alliance combine la force opérationnelle offshore et l'expertise en sous-sol de Talos avec l'historique étendu de TechnipFMC en ingénierie sous-marine, en automation et intégration de systèmes et en contrôle', explique le groupe d'ingénierie.



Les deux entreprises collaboreront pour faire progresser les opportunités en CSC à travers l'ensemble du cycle de vie, de la caractérisation de sites de stockage à la première injection et à la vie des activités sur le terrain.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel