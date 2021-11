Technipfmc : Accord de commercialisation avec Petronas

(CercleFinance.com) - TechnipFMC et Petronas Technology Ventures Sdn Bhd (PTVSB), une filiale de Petronas, annoncent avoir conclu un accord pour commercialiser une membrane de traitement du gaz naturel unique qui réduit les émissions de gaz à effet de serre (GES).



'La technologie, qui élimine le dioxyde de carbone et le sulfure d'hydrogène en utilisant des membranes mouillées, est 30% plus efficace que les procédés de traitement des gaz existants et peut réduire les émissions de GES de manière significative', expliquent-ils.



Grâce à l'accord de commercialisation de la technologie, TechnipFMC utilisera et intégrera la technologie membranaire sous licence de Petronas dans le cadre de son portefeuille de production dans des projets dans le monde entier, en dehors de la Chine.



