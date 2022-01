TECHNIP ENERGIES : Moyenne mobile courte très significative

(BFM Bourse) - Nos analystes ont repéré une excellente configuration graphique sur l'action TECHNIP ENERGIES, que les investisseurs les plus actifs pourront travailler, sur les niveaux de cours actuels.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) joue alternativement et précisément un rôle graphique et technique de résistance et de support, avec à chaque rupture ou franchissement des conditions de volatilité et de volumes satisfaisantes, ou des bougies remarquables. Dernier événement de ce type en date: les 16 et 17 décembre, sur reconquête de cette courbe de tendance. L'avis restera positif tant que les cours clôtureront au-dessus de ce repère dynamique. L'avis est renforcé par la capacité de l'action à clôturer exactement sur les points hauts de séance le 03 janvier.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action TECHNIP ENERGIES à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre TECHNIP ENERGIES au cours de 13.35 € avec un objectif à 15.990 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 12.270 €.

Le conseil TECHNIP ENERGIES Positif 13.350 € Objectif : 15.990 € Potentiel : +19.78 % Stop : 12.270 € Résistance(s) : 16.000 Support(s) : 12.000 / 10.500

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

