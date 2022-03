Technip energies : Vive progression des résultats annuels de Technip Energies

(CercleFinance.com) - Technip Energies fait part de son intention de proposer un dividende de 0,45 euro par action au titre de son exercice 2021, pour un BPA IFRS ajusté en progression de près de 21% à 1,39 euro et une marge d'EBIT récurrent améliorée de 0,6 point à 6,5%.



A 6,67 milliards d'euros, le chiffre d'affaires ajusté du groupe d'ingénierie a augmenté de 11%, tandis que ses prises de commandes ont plus que doublé (+128%) pour atteindre 9,79 milliards, portant le carnet de commandes en fin d'année à près de 16,4 milliards.



Toujours en données IFRS ajustées, Technip Energies anticipe pour 2022 une marge d'EBIT récurrent d'au moins 6,5% et un chiffre d'affaires entre 5 et 5,5 milliards d'euros (hors contribution des projets en cours d'exécution en Russie).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur TECHNIP ENERGIES en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok