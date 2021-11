Technip energies : Collaboration stratégique avec Petronas

(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce avoir signé un accord avec Petronas établissant un cadre de collaboration stratégique pour le développement et la commercialisation des technologies de capture du carbone.



Il s'agit notamment de la technologie de récupération cryogénique du CO2 assistée par lit rotatif de PETRONAS (CryoMin) et de la technologie de récupération du CO2 à base de membrane (PN2).



Les deux sociétés travailleront ensemble pour poursuivre le développement des technologies de capture du carbone ainsi que des services et équipements associés, afin d'aider les opérateurs à réduire les émissions de carbone de leurs actifs de manière durable.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel