Technip energies : Projet de captage de carbone au Texas

(CercleFinance.com) - Technip Energies a annoncé jeudi avoir remporté dans le cadre d'un groupement d'entreprises un contrat d'ingénierie d'avant-projet concernant un projet de captage de carbone à Baytown (Texas).



Aux termes de l'accord, le spécialiste de la transition énergétique va collaborer avec Shell Catalysts & Technologies et Zachry Group afin de capter les émissions de CO2 issues de la centrale thermique Baytown Energy Center (BTEC) et d'une centrale électrique à cycle combiné au gaz naturel (CCGT).



Cette étude d'avant-projet détaillée (FEED) s'appuiera sur la technologie 'Cansolv' de Shell pour le captage du CO2, précise les trois partenaires dans un communiqué.



La centrale 'BTEC', exploitée par le producteur américain d'électricité Calpine, est une centrale électrique à cycle combinée alimentée au gaz naturel qui se compose de trois turbines à combustion et de trois générateurs de vapeur à récupération de chaleur.



Le projet vise à capter deux millions de tonnes de CO2 par an, soit 95% des

émissions de CO2 issues des gaz de combustion des deux centrales.



