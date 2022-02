Technip energies : Valeur privilégiée du secteur pour Oddo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans une note sectorielle, Oddo BHF indique privilégier Technip Energies (avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 18 euros), ainsi que ses pairs Schlumberger et Subsea 7, au sein du secteur des services pétroliers.



'D'ici fin 2022, la demande pétrolière va dépasser celle enregistrée avant la crise sanitaire ! Il est désormais clair que la transition énergétique prendra du temps à se matérialiser et que le pétrole et le gaz resteront indispensables', souligne l'analyste.



'Après des années de sous-investissements, il n'est désormais plus tabou de se poser la question d'un nouveau supercycle sur les services pétroliers', poursuit-il, rappelant que lors du précédent cycle haussier (2009/14), l'indice des services pétroliers avait bondi de 156%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.