Technip energies : Révise ses prévisions sur l'exercice 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires ajusté a augmenté de 11 % à 4,0 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'exercice 2021. ' L'augmentation de l'activité sur le projet Arctic LNG 2 et la montée en puissance des projets GNL récemment signés ont largement compensé la baisse d'activité enregistrée sur les projets en fin de réalisation dans la pétrochimie en Amérique, au Moyen-Orient et en Inde ' indique le groupe.



L'EBIT récurrent ajusté des neuf premiers mois de l'exercice 2021 a augmenté de 9 % pour atteindre 254,7 millions d'euros. La marge d'EBIT récurrent ajusté a légèrement baissé de 10 points de base, à 6,4 %, en grande partie en raison de la croissance du chiffre d'affaires. Le résultat net s'inscrit à 159,7 millions d'euros contre 146,3 millions d'euros l'année dernière.



Les prises de commandes ajustées des neuf premiers mois de l'exercice 2021 s'élèvent à 8 404,1 millions d'euros (3ème trimestre 2021 : 540,6 millions d'euros), soit un ratio de renouvellement du carnet de commandes de 1,7.



Au niveau des prévisions sur l'exercice 2021, le groupe vise un chiffre d'affaires compris entre 6,5 et 6,8 milliards d'euros (prévisions précédentes entre 6,5 et 7,0 milliards d'euros) et une marge d'EBIT récurrent d'au moins 6,0% (prévisions précédentes de 5,8% à 6,2%).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.