Technip energies : Réalise l'acquisition de Processium

(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce l'acquisition de Processium, une société experte en développement de procédés, dotée d'un laboratoire et d'installations pilotes situés à Lyon.



Processium conçoit et développe des procédés de nouvelle génération pour accompagner la transition énergétique et améliorer la compétitivité industrielle dans le domaine de la chimie durable.



' L'intégration au sein de Technip Energies permettra de concevoir des offres uniques pour ses clients afin de soutenir le développement de nouveaux procédés et de créer de la valeur ajoutée pour les deux entreprises ' indique le groupe.



Wei Cai, Directrice de la Technologie de Technip Energies, a déclaré : ' En étroite collaboration avec nos centres technologiques existants, cette acquisition renforcera notre capacité à développer des technologies propriétaires pour répondre à la forte dynamique de l'industrie de la chimie durable. '



