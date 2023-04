Technip energies : RBC initie à 'performance sectorielle'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - RBC a initié mardi soir le suivi du titre Technip Energies avec une opinion 'performance en ligne avec le secteur' et un objectif de cours de 24 euros.



Dans une note de recherche, le broker canadien estime que le groupe d'ingénierie est idéalement positionné pour profiter de la croissance dans les secteurs liés au GNL et à la transition énergétique.



Il juge par ailleurs la société bien financée et surtout bien placée pour prendre des parts de marché significatives dans le captage, l'utilisation et le stockage du carbone.



S'il se montre optimiste sur l'activité de Technip Energies, le courtier juge en revanche que tous ces éléments encourageants sont actuellement bien intégrés dans son cours de Bourse.



