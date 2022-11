Technip energies : Projet de coopération avec Baker Hughes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Technip Energies a annoncé jeudi la signature d'un protocole d'accord avec la société américaine de services pétroliers Baker Hughes en vue d'une coopération dans le domaine du gaz naturel liquéfié (GNL).



Le groupe d'ingénierie précise que cet accord doit poser les bases d'une collaboration dans le développement conjoint d'une nouvelle solution modulaire de GNL pour le marché 'onshore', d'une capacité comprise entre millions de tonnes par an (MTPA).



L'objectif, explique-t-il, vise à réduire le temps de mise sur le marché du GNL pour répondre à la demande énergétique actuelle.



Leur offre conjointe associera la solution modulaire de GNL à moyenne échelle (MMS) de Baker Hughes, d'une capacité de production de 0,8 à un MTPA, à la solution 'SnapLNG' appartenant à Technip Energies.



Cette technologie compacte et entièrement électrifiée destinées à des infrastructures allant de deux à trois MTPA couvre la liquéfaction ainsi que les unités de prétraitement et d'utilités.



Cet accord vient s'appuyer sur la collaboration 'de longue date' qui existe entre les deux groupes.



