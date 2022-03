Technip energies : Oddo ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Technip Energies, titre qui fait partie de sa liste de valeurs recommandées Midcaps, avec un objectif de cours ajusté de 18 à 16 euros, au lendemain des résultats annuels du groupe d'ingénierie.



Le bureau d'études ajuste sa séquence de BPA de 15% en moyenne pour le groupe sur la période 2022-24, en retenant une contribution en provenance de la Russie à zéro à compter de ce jour dans une optique prudente.



Oddo ajoute que hors Russie, le ratio de valorisation valeur d'entreprise sur EBIT (en retraitant des avances clients) ressort à 3,5 fois 2022 et à 2,9 fois 2023, soit une décote de plus de 60% par rapport aux comparables.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.