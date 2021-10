Technip energies : Nomination de Colette Cohen

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce que son Conseil d'administration proposera la nomination de Mme Colette Cohen en tant qu'Administratrice non exécutive à l'occasion de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du Groupe qui se tiendra en 2022.



Colette Cohen OBE est Directrice générale du Net Zero Technology Centre (Centre pour la Technologie Zéro Emission), une organisation qui se consacre au développement et au déploiement de technologies pour accélérer la transition vers un avenir ' net-zéro '. Colette a plus de vingt-cinq ans d'expérience dans l'industrie et a occupé plusieurs postes de direction au sein de leaders du secteur tels que BP, ConocoPhillips et Centrica E&P, au Royaume-Uni et à l'étranger.



Joseph Rinaldi, Président du Conseil d'Administration de Technip Energies, a déclaré : ' Ses deux décennies d'expertise dans le secteur de l'énergie, son rôle moteur dans la transformation industrielle du secteur vers un avenir net zéro, et son engagement en faveur des femmes dans l'industrie, seront des atouts précieux. '



