Technip energies : Le titre grimpe, Morgan voit du potentiel

(CercleFinance.com) - L'action Technip Energies signe lundi la plus forte hausse de l'indice SBF 120, Morgan Stanley jugeant que le potentiel de revalorisation du titre n'est pas épuisé.



A 13h45, la valeur grimpe de 4,1%, alors que le SBF 120 avance de 1,2%, ce qui porte à plus de 45% ses gains depuis le début de l'année.



Morgan Stanley a repris lundi la couverture de la valeur avec une recommandation 'surpondérer' et un nouvel objectif de cours établi à 26,2 euros, faisant apparaître un potentiel haussier de 25%.



Dans une note sectorielle, le broker estime que la stratégie du groupe français, qui consiste à se focaliser sur les contrats à plus fortes marges et les plus faciles à monétiser, commence à porter ses fruits.



Si le titre se traite désormais en ligne avec ceux de ses pairs, à comparer avec une décote de 10% fin 2022, le courtier fait remarquer qu'il affiche encore du potentiel au vu du positionnement attractif du groupe sur les thématiques recherchées de la transition énergétique, de la capture du carbone à la production d'hydrogène.



Morgan Stanley fait ainsi de Technip Energies sa 'valeur préférée' (top pick) devant l'italien Saipem et le norvégien Subsea 7 au sein du secteur des services à l'énergie.



