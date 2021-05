Technip energies : Le pari sur l'hydrogène se poursuit

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Technip Energies a annoncé jeudi le lancement d'une gamme technologique décarbonée destinée à la production d'hydrogène bleu, qu'il entend mettre à disposition des groupes industriels.



Le spécialiste de l'ingénierie explique que sa solution - baptisée 'BlueH2 by T.EN' - permet une réduction allant jusqu'à 99% de l'empreinte carbone par rapport aux procédés traditionnels de production d'hydrogène, notamment grâce à une méthode 'de captage, d'utilisation et de stockage du carbone' (CCUS).



En plus de cibler les applications traditionnelles de production d'hydrogène à faible teneur en carbone, telles que le raffinage ou la fabrication d'ammoniac, l'offre est destinée à la décarbonation d'industries telles que l'acier, le ciment, la production d'électricité, les oléfines et le GNL, fait valoir Technip Energies dans un communiqué.



Le groupe se targue d'avoir réalisé plus de 275 réalisations dans l'hydrogène depuis son premier déploiement en 1964, dont plus de 50 projets basés sur des installations de captage du carbone.



