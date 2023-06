Technip energies : Lancement de la gamme Canopy by T.EN

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa plateforme stratégique Capture.Now, Technip Energies fait part du lancement de Canopy by T.EN, une suite intégrée de solutions flexibles et modulaires de captage du carbone en post-combustion, utilisant la technologie Shell CANSOLV.



'Ces solutions sont adaptées aux émetteurs de toutes tailles, de toutes industries et en tous lieux, leur permettant de capter le carbone en toute confiance et d'atteindre leurs objectifs de réduction d'émissions de manière efficace et abordable', explique-t-il.



Dédiée aux petits émetteurs (moins d'un million de tonnes par an), Canopy C200, le produit modulaire phare de la gamme, est la seule solution de 200 kilotonnes par an actuellement disponible sous forme de solution modulaire standard et configurable.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel