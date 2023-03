Technip energies : JPMorgan dégrade à 'neutre'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - JPMorgan a dégradé vendredi sa recommandation sur Technip Energies, qu'il ramène de 'surperformance' à 'neutre' après les solides performance boursières récemment enregistrées par la valeur.



Dans une note consacrée aux groupes parapétroliers européens, l'intermédiaire souligne que le titre a signé l'une des meilleures performances du secteur dernièrement.



Une revalorisation que l'analyste explique par la qualité intrinsèque de l'entreprise, mais aussi par sa transition réussie vers une offre plus durable, qui lui a permis selon lui de s'attirer les bonnes grâces d'investisseurs pas forcément spécialisés dans le secteur de l'énergie.



Dans ces conditions, JPMorgan estime que la société doit désormais concrétiser les espoirs d'une accélération de la croissance que le marché place en elle avant de pouvoir prétendre à un nouvel épisode de revalorisation boursière.



Son objectif de cours a été en conséquence actualisé à 20,4 euros, contre 18,2 euros précédemment.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

