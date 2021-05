Technip energies : Contrat remporté au Koweït

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Technip Energies, à travers sa filiale Technip E&C Limited, annonce avoir remporté un contrat 'significatif' (entre 50 et 250 millions d'euros) auprès de Kuwait Integrated Petroleum Industries Company (KIPIC) pour divers projets dans le sud du Koweït.



Ce contrat de six ans couvre des services de conseil, d'ingénierie et de management de projet pour différents projets potentiels au complexe d'Al-Zour, dont la raffinerie d'Al-Zour, le complexe pétrochimique et les infrastructures d'importation de GNL.



'Ce contrat de services auprès de KIPIC renforce notre présence de longue date au Koweït et confirme la montée en puissance de notre segment d'activité technologie, produits et services', note Stephane Mespoulhes, vice-président project management consultancy.



