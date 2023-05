Technip energies : Contrat EPCC majeur au Qatar

(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce que T.ENCCC, sa coentreprise avec Consolidated Contractors Company (CCC), a remporté un contrat EPCC majeur auprès de QatarEnergy pour les installations à terre du projet North Field South (NFS).



Ce contrat d'ingénierie, de fourniture des équipements, de construction et de mise en service (EPCC) couvre la livraison de deux méga-trains, construits par CCC, chacun d'une capacité de huit millions de tonnes par an (Mtpa) de gaz naturel liquéfié (GNL).



Le projet inclut une importante installation de capture et de séquestration du CO2, d'une capacité de 1,5 Mtpa, qui permettra de réduire de plus de 25% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à des installations similaires de GNL.



