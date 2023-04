Technip energies : Contrat en Chine pour un projet de GNL

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce avoir remporté un contrat significatif auprès de Shaanxi LNG Reserves & Logistics Co Ltd, pour le projet 'Xi'An LNG Emergency Reserve & Peak Regulation' d'une capacité de trois millions de mètres cubes par jour, en Chine.



Le contrat porte sur la conception du procédé, l'ingénierie d'avant-projet détaillée, ainsi que sur la fourniture d'équipements clés pour un seul train de GNL de 0,8 million de tonnes par an et des services techniques associés allant de la construction aux essais de performance.



La société d'ingénierie souligne qu'il s'agira de 'la plus grande unité de liquéfaction au monde utilisant un seul compresseur à réfrigérant mixte entraîné par un moteur électrique, constituant ainsi une référence en termes de production de GNL bas-carbone'.



