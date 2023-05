Technip energies : Coentreprise avec John Cockerill

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Technip Energies et John Cockerill annoncent le lancement de Rely, un fournisseur unique de solutions intégrées et compétitives d'hydrogène vert, répondant à leur objectif commun d'accélérer la transition énergétique.



Rely proposera des solutions de bout en bout, depuis les services préalables à la décision d'investissement, y compris les conseils techniques et financiers, jusqu'à la fourniture de produits propriétaires, l'exécution du projet, l'exploitation et la maintenance.



Basée en Belgique, Rely sera détenue à 60% par Technip Energies et à 40% par John Cockerill. La transaction est soumise aux conditions habituelles, y compris les approbations réglementaires, et devrait être finalisée au second semestre de cette année.



