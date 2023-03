Technip energies : BPA accru de 29% en 2022

(CercleFinance.com) - Technip Energies publie au titre de 2022 un BPA ajusté de 1,79 euro, contre 1,39 euro l'année précédente, ainsi qu'une marge d'EBIT récurrent ajusté en hausse de 50 points de base à 7% pour un chiffre d'affaires ajusté en repli de 4,6% à 6,42 milliards.



La société d'ingénierie pour le secteur énergétique met aussi en avant une croissance substantielle du carnet de commandes de son activité TPS (technologie, produits et services), en hausse de 63% sur un an, 'renforçant son modèle hybride distinctif'.



La croissance du BPA permet à Technip Energies de proposer un dividende de 0,52 euro par action, en hausse de 16% en comparaison annuelle. Pour 2023, il anticipe une marge d'EBIT récurrent entre 6,7 et 7,2%, ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 5,7 et 6,2 milliards.



