Technip energies : Le cours de Technip victime de prises de bénéfices après l'annonce des comptes trimestriels

(BFM Bourse) - En net rebond depuis début mars, le titre Technip Energies reflue lundi matin dans le sillage de la publication des résultats du premier trimestre, tandis que le groupe met désormais de côté 3,4 milliards d'euros de commandes liées à la Russie.

Considérant l'attrait accru du Gaz Naturel Liquéfié en tant que source d'énergie flexible dans un contexte de recherche d'indépendance énergétique, les investisseurs ont mis de côté les risques de court terme liés à l'exposition de Technip Energies à la Russie, ce qui s'est traduit par un rebond de quasiment 50% depuis début un plancher historique touché début mars. Soit une revalorisation de 700 millions d'euros ramenant la capitalisation du groupe d'ingénierie pour l'industrie énergétique à 2,2 milliards. Après cette belle remontée, la publication par le groupe de ses résultats trimestriels -qui plus est dans une séquence de repli marquée du pétrole en raison du reconfinement de la capitale chinoise- donne le coup d'envoi de prises de bénéfices, l'action Technip Energies cédant 2,82% à 12,05 euros vers 11h20.

Impact de la Russie vs. perspectives radieuses pour le GNL

"La croissance du chiffre d’affaires et la rentabilité robuste du premier trimestre témoignent d’une exécution solide à travers notre portefeuille d’activités, tant pour ce qui concerne notre segment Livraison de projets que notre segment Technologie, Produits et Services. Cette performance est en ligne avec le cadre financier pour l’année et nous anticipons une montée en puissance progressive de notre activité hors de Russie au cours de l’année 2022", ainsi que le résume Arnaud Pieton, le directeur général de Technip Energies.

Le chiffre d'affaires en données ajustées non-IFRS a en effet progressé de 3,9% au premier trimestre à 1,618 milliard d'euros (en normes IFRS, la croissance apparaît beaucoup plus dynamique à +13,2%, la principale différence étant que la part proportionnelle du chiffre d’affaires des joint-ventures provenant des projets de construction réalisés dans le cadre de partenariats n'est pas inclue selon les normes comptables en vigueur).

Toujours en données ajustées, l'Ebit (résultat opérationnel) récurrent progresse de 17,5% à 107,3 millions d'euros, traduisant une progression du taux de marge à 6,6% contre 5,9% au cours des trois premiers mois 2021. Quant au résultat net du trimestre, il bondit de 64% à 72,5 millions d'euros.

"Le paysage énergétique est devenu plus complexe ces derniers mois, animé par un objectif urgent d’indépendance énergétique, notamment en Europe. Malgré une volatilité à court terme des prix des commodités et des matières premières, l’attrait pour le GNL, source d’énergie par nature flexible, s’est renforcé et les nouvelles opportunités s’accélèrent. Par ailleurs, les politiques publiques soutiennent de plus en plus une adoption rapide des technologies de transition énergétique et Technip Energies a un rôle déterminant à jouer dans cette évolution du marché", a souligné le dirigeant, tandis que l'entreprise confirme ses objectifs pour 2022. Cette année, le groupe vise 5 à 5,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires non-IFRS (hors projets en cours d'exécution en Russie) et une marge d'Ebit récurrent d'au moins 6,5%, qui était le taux atteint sur l'ensemble de 2021.

Près de 3,4 milliards d'euros de commandes liées à la Russie

Concernant son activité en Russie, liée principalement au projet géant Arctic LNG 2 désormais considéré comme à risque (l'agence S&P a récemment dégradé à BBB- sa note de crédit sur Technip pour cette raison), le groupe rappelle qu'il s'engage à respecter "toutes les lois et réglementations en vigueur, y compris les sanctions actuelles et futures". "En anticipation de l’escalade des sanctions de l’Union Européenne, nous avons engagé des discussions avec nos clients, partenaires et fournisseurs dans le cadre des dispositions contractuelles applicables, pour prendre les mesures appropriées en lien avec nos activités en Russie, incluant le projet Arctic LNG 2. Nous estimons que la position bilantielle du projet et les dispositions contractuelles applicables seront suffisantes pour nous permettre de remplir nos obligations contractuelles dans le respect des sanctions applicables".

Le carnet de commandes ajusté du groupe à l'issue du trimestre s'élevait à 15,632 milliards d'euros en excluant la portion liée aux projets en cours d’exécution en Russie, évaluée à 3,4 milliards d’euros.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse