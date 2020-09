Streamwide : Le pro des systèmes de communications critiques Streamwide décolle après un brillant semestre

(BFM Bourse) - Sanctionné vendredi dernier lors de la séance des "quatre sorcières", le titre Streamwide rebondit vivement après avoir fait état d'une augmentation de 80% de son bénéfice semestriel, grâce au succès de ses solutions dédiées aux acteurs de la sécurité publique notamment.

Loin des débats de café du commerce sur le standard 5G, le spécialiste des technologies logicielles de télécommunications Streamwide développe pour sa part des solutions répondant à des normes inconnues du grand public comme les MCX (Mission-Critical Communications) ou MCPTT (Mission-Critical Push-to-Talk), qui régissent l'univers des communications dites critiques (sécurité, transports, etc.). Un repositionnement réussi, comme en témoigne la forte amélioration des résultats semestriels présentés par le groupe lundi soir. Avec pour corollaire, une envolée de 13,37% du cours de Bourse à 19,50 euros vers 11h30 mardi matin.

Initialement éditeur de logiciels destinés aux opérateurs télécoms et aux fournisseurs d'accès à internet, proposant par exemple des outils de messagerie vocale ou de facturation en temps réel, la société a pris à partir de 2017 ce virage professionnel, en développant sa plate-forme "team on mission" (TOM) destinées aux organismes de sécurité publique (qui fait d'ailleurs l'objet d'un partenariat avec Airbus, le leader européen en matière de radiocommunications mobiles professionnelles), ainsi qu'une version "civile" appelée "team on the run" (TOTR), visant notamment les métiers de la construction, l'hôtellerie, la santé ou encore l'énergie.

Un bond des revenus qui booste les bénéfices

Au premier semestre 2020, ces nouvelles solutions professionnelles ont tiré la croissance du groupe, et représentent désormais plus de 60% du total des revenus. Le chiffre d'affaires du semestre s'est en effet accru de 27,7% à 6,56 millions d'euros, dont une croissance de plus de 50% des revenus TOM/TOTR à 4 millions d'euros alors que le chiffre d'affaires des activités historiques n'a que marginalement progressé.

Cette croissance s'est répercutée directement dans le résultat opérationnel courant avant amortissements, en progression de 45% à 3,6 millions d'euros. Le résultat net du semestre est un bénéfice de 1,7 millions d'euros, en forte augmentation par rapport au premier semestre 2019 (+80%). Ainsi, souligne Streamwide, les résultats opérationnel courant et net des six premiers mois de 2020 sont ainsi déjà supérieurs aux résultats annuels de 2019.

En termes de bilan la société contrôlée par Pascal Beglin (premier actionnaire avec 47,4% du capital et 55,1% des droits de vote) se prévaut d'une structure financière toujours solide, avec des fonds propres évalués à 11,6 millions d'euros à fin juin pour une trésorerie nette de 4,1 millions. Le groupe rappelle qu'il rembourser l'emprunt obligataire émis en 2013 via le Giac à hauteur de 90.000 euros par trimestre (le solde étant de 800.000 euros fin juin).

Pour la suite de l'année, l'entreprise affiche son optimisme, s'attendant à ce que les revenus de l'ensemble de l'exercice s'inscrivent dans une "dynamique de croissance soutenue" - alors que 2019 était déjà en forte progression (plus de 50% par rapport à 2018).

Pas d'impact du coronavirus pour l'instant

"La crise sanitaire mondiale présente depuis mars 2020, et probablement encore pour de long mois, ne semble pas impacter l'activité du groupe à court terme", résume Streamwide, étant donné le succès de son repositionnement sur de nouveaux marchés stratégiques et porteurs. "La solution team on mission [...] est en train de se positionner comme une des références du marché, notamment en France et en Europe où les nombreux projets en cours avec des acteurs reconnus (intégrateurs, distributeurs, opérateurs) illustrent la dynamique actuelle. L'offre à destination des entreprises (team on the run) évolue quant à elle sur un marché sans véritable limite. Les contrats actuels avec Enedis ou encore EDF en France, ainsi que ceux conclus aux Etats-Unis (gestion de flottes) témoignent du potentiel de la solution", signale le communiqué.

Quant à l'activité historique auprès des opérateurs, le groupe y voit toujours "un marché de niche où des opportunités commerciales ponctuelles, mais significatives, de renouvellement de services peuvent apparaître".

