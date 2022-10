Stellantis : Stellantis va verser $5,6 million pour régler un litige sur ses émissions en Californie

WASHINGTON (Reuters) - Le constructeur FCA, filiale américaine de Stellantis, va verser 5,6 millions de dollars pour régler un litige en Californie sur ses violations présumées des normes en matière de qualité de l'air, ont fait savoir jeudi les autorités de l'Etat américain.

Parmi les quelque 30.000 véhicules jugés non réglementaires et concernés par l'accord figurent des Ram 1500, Jeep Grand Cherokee et Dodge Durango.

(Reportag David Shepardson; rédigé par le bureau de Paris)

