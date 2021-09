Stellantis : Une nouvelle directrice pour la marque Chrysler

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé mardi la nomination de Christine Feuell, une ancienne directrice commerciale de Honeywell, en tant que directrice générale de Chrysler, la marque américaine du groupe automobile.



Cette cadre dirigeante notamment passée chez Ford et Johnson Controls a obtenu un certain nombre de réussites avérées en matière de croissance rentable dans les domaines des produits, des logiciels et des services intégrés, fait valoir le constructeur dans un communiqué.



Stellantis met notamment en avant son expertise dans l'élaboration de stratégies de développement de produits, de campagne marketing et de modèle économique, qui devrait selon lui permettre à Chrysler de proposer des solutions innovantes et centrées sur le client.



Carlos Tavares, le directeur général du groupe, s'est dit convaincu que Christine Feuell assumera un rôle 'stratégique' en vue de donner un nouvel élan et une nouvelle direction à cette marque 'emblématique' et libérer le potentiel.



