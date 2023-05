Stellantis : Un CA en hausse de 14 % au 1er trimestre 2023

(CercleFinance.com) - Stellantis annonce aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre 2023. Le groupe affiche un chiffre d'affaires net de 47,2 milliards d'euros, en hausse de 14 % par rapport au premier trimestre 2022, principalement lié à un volume de ventes plus élevé et des prix nets en hausse.



Les ventes consolidées s'affichent à 1 476 mille unités, en hausse de 7 %, essentiellement grâce à un meilleur approvisionnement en semi-conducteurs par rapport au premier trimestre 2022.



Les ventes mondiales de véhicules électriques (BEV) sont en augmentation de 22 %. Ce déploiement mondial va se poursuivre avec le lancement de neuf nouveaux BEV en 2023.



Stellantis annonce un stock total de véhicules neufs de 1 302 mille unités au 31 mars, reflétant un retour à des niveaux de stocks normaux ; y compris le stock de 384 mille unités détenu en propre.



Le groupe annonce un dividende ordinaire de 1,34 E par action, versé aux actionnaires le 4 mai 2023 et continue le lancement d'un rachat d'actions de 1,5 milliard d'euros, avec une première tranche de 500 millions d'euros qui sera finalisée à la fin juin 2023.



' Notre présence mondiale et notre portefeuille de produits diversifié vont nous permettre de continuer à délivrer de solides performances financières tout au long de l'année ', annonce Richard Palmer, le directeur financier.



A l'avenir, Stellantis se concentre sur l'exécution des trois piliers définis dans son plan stratégique Dare Forward 2030 : Réaffirmer son engagement en faveur de la parité dans le monde, maintenir sa transformation vers l'électrification, développer sa valeur en soutenant notamment la croissance dans la région Moyen-Orient et Afrique.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

