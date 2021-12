Stellantis : Stifel réduit légèrement sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa note 'achat' sur le titre Stellantis avec un objectif de cours abaissé, de 25 à 24 euros.



Si le constructeur organise demain un 'Tech Day' afin de détailler sa stratégie sur les logiciels, l'ordre du jour précis et la portée de l'événement n'ont pas été précisés. Les investisseurs seront attentifs aux éventuelles opportunités commerciales, indique l'analyste.



Stifel précise que la journée des investisseurs (CMD) ayant été repoussée, il faudra attendre début 2022 pour en savoir plus sur les objectifs à moyen-terme, les allocations de capital et la reprise du marché chinois.



Pointant une visibilité limitée notamment sur la disponibilité des semi-conducteurs, Stifel réduit de 4% sa prévision de BPA pour la période 2021-2023.



