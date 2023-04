Stellantis : Publie son second rapport sur la RSE

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis a publié aujourd'hui sondeuxième rapport sur la Responsabilité Sociale de l'Entreprise(RSE), un document qui confirme le respect de ses engagements sociaux et environnementaux ainsi que sa détermination à atteindre ses objectifs.



' Notre approche holistique fondée sur un dialogue avec nos différentes parties prenantes nous a permis de progresser vers notre objectif ambitieux d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2038, contribuant ainsi à protéger notre planète tout en assurant l'avenir de notre entreprise', assure Carlos Tavares, directeur général de Stellantis.



Le constructeur annonce ainsi être 'en bonne voie' de parvenir à atteindre laneutralité carbone, tous scopes confondus, d'ici 2038.



Le rapport revient notamment sur la publication et la mise en oeuvre de plusieurspolitiques mondialesau sein de l'entreprise ou encore sur la transformation de Stellantis en 'tech company de mobilité durable'.





