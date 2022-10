Stellantis : Protocole d'accord avec GME Resources Limited

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé hier la signature d'un protocole d'accord non contraignant avec GME Resources Limitedportant sur l'approvisionnement futur en sulfate de nickel et cobalt de qualité batterie provenant du projet dit 'NiWest'.



NiWest est un projet qui doit produire environ 90 000 tonnes par an de sulfate de nickel et de cobalt de qualité batterie pour le marché en plein essor des véhicules électriques, indique Stellantis.



À ce jour, plus de 30 millions de dollars australiens (soit plus de 19 ME) ont été investis dans le forage, les essais métallurgiques et les études de développement. Une étude de faisabilité définitive pour NiWest doit à présent commencer dans les prochaines semaines.



'Sécuriser les sources de matières premières et d'alimentation pour les batteries renforcera la chaîne de valeur de Stellantis pour la production de batteries de véhicules électriques et aidera également l'entreprise à atteindre son objectif audacieux de décarbonation', indique Maxime Picat, Chief Purchasing and Supply Chain Officer de Stellantis.



Dans le cadre du Plan Stratégique Dare Forward 2030, Stellantis a annoncé son intention d'atteindre 100 % des ventes de véhicules électriques à batterie (BEV) pour les voitures particulières en Europe et 50 % des ventes de BEV pour les voitures particulières et les pick ups aux États-Unis d'ici 2030.



