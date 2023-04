Stellantis : Présente son pickup électrique, le Ram 1500 REV

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis annonce avoir présenté aujourd'hui, en première mondiale au Salon de l'auto de New York, son tout nouveau Ram 1500 REV électrique 2025, premier pick-up électrique de la marque Ram Truck.



' D'ici quelques années, l'ensemble de la gamme Ram proposera à ses clients des solutions électrifiées dotées de technologies révolutionnaires ', assure Stellantis.



Le Ram 1500 REV 2025 sera proposé en deux versions 100 % électriques : un pack de batteries standard de 168 kilowattheures avec une autonomie de plus de 560 kilomètres, et un pack de batteries grande capacité de 229 kilowattheures en option, 'avec une autonomie inégalée de plus de 800 kilomètres', annonce la société.



De plus, le constructeur affirme que chaque version peut atteindre jusqu'à 175 km d'autonomie grâce à 10 minutes de charge sur une station de recharge rapide en courant continu de 800 volts et une puissance de 350 kW.



Enfin, le Ram 1500 REV électrique sera suivi du Ram 1500 REV XR, doté d'une autonomie ' sans précédent ', assure d'ores et déjà Stellantis.





