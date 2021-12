Stellantis : Présente ses nouvelles technologies à Las Vegas

(CercleFinance.com) - La société Stellantis annonce qu'elle profitera du CES 2022 - soit le Consumer Electronics Show qui se tiendra à Las Vegas du 5 au 8 janvier - pour présenter ses technologies avancées qui en font 'une entreprise Tech de mobilité durable'



Le constructeur introduira notamment la Citroën Ami urban EV, la Jeep Grand Cherokee 4xe 2022, la voiture de course formule E DS Automobiles, la Fiat Nouvelle 500 ou encore le concept-car Chrysler Airflow.



Il s'agira d'offrir aperçu des véhicules clés et des technologies avancées des marques de Stellantis.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel