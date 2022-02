Stellantis : Peugeot présente ses performances sur Janvier

(CercleFinance.com) - La marque au lion occupe en Janvier 2022 la première place des constructeurs en France. La Peugeot 208 reste le véhicule le plus vendu en France, en VP+VU, en janvier 2022.



Dans un marché VP en baisse de 18,6 % Peugeot affiche une part de marché de 19,9 %. Dans un marché VP+VU en baisse de 18,7 % Peugeot affiche une part de marché de 19,7 %.



Les Peugeot 208, Peugeot 2008 et Peugeot 3008 occupent respectivement la première, la troisième et la cinquième place du top 5 des véhicules les plus vendus en France.



En ce premier mois 2022, six véhicules de la marque au lion, sont leaders de leurs segments, dont la nouvelle Peugeot 308 qui occupe la huitième place des véhicules les plus vendus en France.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel