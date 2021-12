Stellantis : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis a dévoilé, hier, ses ambitions dans le domaine du software.



' Cette approche devrait permettre une montée en puissance très rapide de l'ambition majeure de découpler le hardware (qui bénéficiera en outre d'une réduction drastique de sa complexité/diversité) et le software avec, dès 2024, 100% des véhicules lancés capables de bénéficier de mises à jour à distance ' indique Oddo.



' La feuille de route présentée hier nous semble à même de couvrir favorablement l'ensemble des plans (commercial, technologique, industriel et financier) et nous conforte donc dans notre opinion que Stellantis est sous-estimé par les investisseurs sur ces aspects technologiques et leurs implications financières très positives ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme son opinion Surperformance sur le titre qui reste son Top Pick sectoriel à la fois sur le plan fondamental et sur le plan ESG. L'objectif de cours est fixé à 24 E.



