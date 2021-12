Stellantis : Des ambitions dans les logiciels automobiles

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé mardi qu'il visait un chiffre d'affaires annuel supplémentaire de l'ordre de 20 milliards d'euros d'ici à 2030 grâce aux logiciels automobiles.



Le groupe explique que cette stratégie dite 'Software' va lui permettre de passer de l'architecture électronique actuelle vers une plateforme logicielle parfaitement intégrée à l'univers digital des véhicules de nouvelle génération.



Stellantis compte développer ses activités dans le domaine des logiciels et des services connectés en s'appuyant notamment sur l'axe des services et abonnements.



A ce titre, le constructeur a dévoilé aujourd'hui un nouvel accord non contraignant signé avec le chinois Foxconn visant à développer quatre familles de puces devant couvrir plus de 80% de ses besoins en matière de microcontrôleurs.



Stellantis indique également avoir l'intention de poursuivre ses projets dédiés avec Waymo, la filiale d'Alphabet (Google) dédiée à la conduite autonome.



