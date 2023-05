Stellantis : Déjà 1,8M de véhicules équipés du système EVAS

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis fait savoir que son système d'alerte de véhicules d'urgence (EVAS - Emergency Vehicle Alert System) équipe désormais plus de 1,8 million de véhicules des marques Chrysler, Dodge, Ram et Jeep® en circulation aux États-Unis et au Canada.



Cette fonction permet aux conducteurs de véhicules fabriqués à partir de 2018 d'être alertés sur leur environnement. L'EVAS est une innovation issue du programme Stellantis Star*Up, qui soutient et récompense les innovations des collaborateurs.



'Le déploiement à grande échelle de l'EVAS en Amérique du Nord illustre bien la façon dont Stellantis maîtrise la connectivité V2X et la technologie embarquée pour rendre la mobilité plus sûre pour nos clients', explique Yves Bonnefont, Stellantis Chief Software Officer.



